مدينة_الملك_فهد_الطبية تعلن عن #وظائف_شاغرة في التمريض

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صحيفة الخليج الالكترونية
أعلنت مدينة الملك فهد الطبية عن توفر فرص وظيفية للرجال والنساء من حملة شهادات الماجستير والبكالوريوس في التمريض.
ودعت المدينة، الراغبين في الالتحاق بهذه الوظائف للتقديم عبر موقعها الالكتروني، وإرفاق الشهادات العلمية والعملية، والسيرة الذاتية، وتصنيف هيئة التخصصات الطبية، ونسخة التأمينات الاجتماعية.
وقالت إن الوظائف المطلوبة لأخصائيي تمريض في 14 مجالاً تشمل: جراحة طبية (كبار/أطفال)، وأورام وأمراض الدم، وعلوم عصبية، وعلوم الأورام، ورعاية صحية منزلية، وغرف العمليات، واضطرابات النوم، وعناية حرجة للكبار، عناية حرجة للصغار، وعناية مركزة لحديثي الولادة، وعناية مركزة عامة، وعناية حرجة القلب، وغسيل الكلى أطفال، وغسيل الكلى كبار.
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