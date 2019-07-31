بالصور.. إصابة 7 أشخاص إثر انقلاب شاحنة على طريق الحرمين بجدة

صحيفة الخليج الالكترونية

أدى انقلاب شاحنة على طريق الحرمين بمحافظة جدة، أمس الثلاثاء، إلى إصابة 7 أشخاص وصفت حالة اثنين منهم بأنها خطرة.

وأوضح المتحدث الرسمي للهلال الأحمر بمحافظة جدة، عبد الله أبو زيد أن غرفة العمليات بالهلال الأحمر تلقت بلاغًا بالحادث، مضيفًا أن 4 فرق إسعافية باشرت الموقع.

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وأبان أبو زيد، أنه تم نقل 5 من المصابين إلى أقرب منشأة صحية وتم إسعاف حالتين بالموقع، مشيرًا إلى وجود اثنين من المصابين بحالة خطرة.