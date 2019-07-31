أطلقت شركة شاومي الصينية هاتفها الذكي الجديد المخصص للألعاب (Black Shark 2 Pro) بنسختين في الصين بسعر 435 دولاراً للنسخة ذات سعة تخزين داخلية 128 غيغابايت، و508 دولاراً للنسخة ذات سعة تخزين داخلية 256 غيغابايت. ويحتوي الهاتف على معالج جديد من كوالكوم، وذاكرة عشوائية سعة 12 غيغابايت، مع تحسينات في التصميم واستجابة لسم الشاشة، مقارنة بالنسخة السابقة. ويأتي الهاتف بنسختين مختلفين: الأولى: ذاكرة عشوائية بسعة 12 غيغابايت و 128 غيغابايت سعة تخزين داخلية. الثانية: ذاكرة عشوائية بسعة 12 غيغابايت و 256 غيغابايت سعة تخزين داخلية. وزود الهاتف بتقنية التبريد السائل (+Liquid Cool 3.0) المصممة لإدارة تبديد الحرارة. مواصفات الهاتف: Advertisements 1- شاشة "أموليد" قياس 6.39 بوصة، بدقة 1080×2340 بيكسل 2- كاميرا خلفية مزدوجة تشتمل على مستشعر أساسي بدقة 48 ميغابيكسل. 3- كاميرا أمامية بدقة 20 ميغابكسل. 4- بطارية بسعة 4000 ميلي أمبير داعمة للشحن السريع بقدرة 27 واط. 5- جهاز استشعار بصمات الأصابع المدمج تحت الشاشة، ومكبرات صوت ستريو. ويتوفر الهاتف في الصين ابتداءً من 2 أغسطس بعدة ألوان هي: الأسود؛ والفضي؛ والأزرق؛ والبرتقالي؛ والبنفسجي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شاومي تطلق هاتفاً مخصصاً للألعاب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.