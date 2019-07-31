أبل تكسر التوقعات بإيرادات بلغت 53.8 مليار دولار

أعلنت شركة أبل عن نتائجها المالية للربع الثالث من العام المالي المنتهي في 29 يونيو 2019، بعائدات تجاوزت توقعات المحللين، حيث حققت الشركة إيرادات ربع سنوية بقيمة 53.8 مليار دولار، بزيادة قدرها 1% عن الربع نفسه قبل عام، وشكلت المبيعات الدولية 59% من إيرادات الربع.

وبلغت إيرادات آي فون 25.99 مليار دولار، و 11.46 مليار دولار للخدمات، و 5.82 مليار دولار لأجهزة ماك، و 5.02 مليار دولار لأجهزة آي باد، و 5.5 مليار دولار للأجهزة القابلة للارتداء والمنزل والإكسسوارات.

وأصبح لدى الشركة الآن 210.6 مليار دولار نقداً، مما شكل انخفاضاً بنسبة 6.6%عن الربع الثاني من عام 2019، عندما سجلت 225.4 مليار دولار، وأقل بنسبة 13.6%عن الربع نفسه قبل عام.