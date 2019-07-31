ما أهمية الأُس الهيدروجيني للشامبو؟

أوردت مجلة InStyle الألمانية أن الأُس الهيدروجيني (درجة الحموضة) المعروف اختصاراً بـ pH للشامبو يتمتع بأهمية كبيرة لصحة الشعر.
وشدّدت المجلة أنه ينبغي أن يكون الأس الهيدروجيني للشامبو حمضياً، أي يقع بين 0 و5ر5 ليكون مناسباً للأس الهيدروجيني لفروة الرأس البالغ 5ر5.
وأضافت المجلة المعنية بالصحة والجمال أنه إذا كان الأُس الهيدروجيني أعلى من ذلك، أي قاعدي، فإنه يتسبب في جفاف فروة الرأس وتهيجها وتجعد الشعر وتقصفه.
ومن ناحية أخرى، أشارت مجلة InStyle إلى ضرورة اختيار شامبو مناسب لطبيعة الشعر، مع مراعاة أن يكون خالياً من السيليكون والسُلفات (الكبريتات)، وذلك للحفاظ على صحة الشعر.
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