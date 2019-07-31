زيت الوجه الغني بفيتامين E .. مفتاح جمال بشرتك

يعد زيت الوجه الغني بفيتامين E بمثابة مفتاح جمال البشرة؛ حيث إنه يحارب التجاعيد والشوائب من ناحية، ويمنحها مظهراً نضراً يشع إشراقاً وحيوية من ناحية أخرى. وأوضحت خبيرة التجميل الألمانية بيرجيت هوبر أن فيتامين E يندرج ضمن مضادات الأكسدة؛ لذا فهو يعد سلاحا فعالا لمحاربة أضرار البشرة الناجمة عن المؤثرات البيئية مثل الأشعة فوق البنفسجية، والتي تتمثل في البقع الصبغية والتجاعيد. وأضافت هوبر أن زيت الوجه الغني بفيتامين E يعمل أيضا على ترطيب البشرة ويمنحها ملمساً ناعماً ومظهراً مشرقاً. ولتحقيق نتيجة إيجابية ملموسة ينبغي تطبيق زيت الوجه الغني بفيتامين E ليلاً، وذلك لإعطاء البشرة وقتا كافياً لامتصاصه جيداً. ومن ناحية أخرى، أشارت هوبر إلى أنه يمكن أيضا إمداد الجسم بفيتامين E عبر التغذية، حيث تتمثل مصادره الغذائية في الأفوكادو وزيت الزيتون والفلفل الحلو.

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