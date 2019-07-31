موديل خاص من بنتلي Flying Spur

كشفت شركة بنتلي عن الموديل الخاص First Edition من أيقونتها الفارهة Flying Spur، والذي سيكون متاحاً لمدة 12 شهراً فقط مع بدء طرح السيارة في الأسواق بحلول نهاية العام الجاري فيما لم تكشف الشركة عن سعرها.

وأوضحت الشركة البريطانية أن الموديل الجديد يمتاز بملصقات تشير إليه على جسم السيارة، بالإضافة إلى توقيعات تحمل اسمه على مساند الرأس وأشرطة الصعود. ولمزيد من الخصوصية توفر بنتلي لكل عميل مصمماً خاصاً ليساعده على اختيار تجهيزات تحمل الطابع الشخصي بحيث تصبح السيارة تحفة فنية فريدة من نوعها.

وعلى الصعيد التقني، تعتمد سيارة بنتلي الجديدة على سواعد محرك مكون من 12 أسطوانة يزأر بقوة 635 حصان مع عزم دوران أقصى يبلغ 900 نيوتن متر.

وتتضافر جهود المحرك مع ناقل حركة مزدوج القابض من 8 سرعات ونظام الدفع الرباعي ليدفع السيارة رباعية الأبواب، التي يبلغ وزنها 4ر2 طن، من الثبات إلى سرعة 100 كلم/س في غضون 8ر3 ثانية، في حين تقف السرعة القصوى على أعتاب 333 كلم/س.