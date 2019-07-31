ضبط مصنع بالسعودية يطبع الماركات العالمية على المحمول.. والتليفون بـ 3000 ريال

الكثير من الناس يبحث دائما عن إقتناء أفضل الهواتف المحمولة لمواكبة التطور التكنولوجي، والحصول على هواتف أكثر تميزاً، لكن هل تخيلت للحظة، أن تشتري تليفون "إيفون أو سامسونج أو غيرها من الهواتف الذكية باهظت الثمن وتجد أنها ليست أصلية؟.

الغش التجاري لم يترك شيئاً، فقد وصل إلى أعرق العلامات التجارية فى عالم الهواتف المحمولة، وأصبح من الممكن أن يتم الطباعة بالحفر على هواتف مقلدة، وبيعها بالآلاف الجنيهات على أنها تليفونات أصلية ولا يمكنك تفرقتها عن الهواتف المقلدة.

فى مقطع فيديو انتشر بشكل لافت على مواقع التواصل الاجتماعي لشخص من المملكة العربية السعودية يقوم بالتصوير من داخل مخزن فى جدة، ومن حوله كراتين تحتوي على الآلاف من التليفونات المحمولة الخالية من العلامات التجارية، وأجهزة لحفر أسماء الماركات على هذه الهواتف من بينها آيفون وسامسونج وهواوي.

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ويوضح الفيديو الشخص وهو يتجول داخل المخزن وبجوار رجال أمن من المملكة العربية السعودية خلال حملة شنتها وزارة التجارة بجدة على إحدى المخازن التى تقوم بتقليد الهواتف المحمولة وتباع على أنها تليفونات أصيلة، يبلغ سعر التليفون الواحد 3 آلاف ريال.

كما يظهر الفيديو الماكينات التى تتم بواسطتها حفر الماركات العالمية على الهواتف المحمولة، وبحسب الشخص الذي صور الفيديو فأن الأشخاص الذين يقومون بتقليد التليفونات المحمولة يستوردون القطع الداخلية للهواتف ويقومون بتجميعها والطباعة عليها.

جدير بالذكر أن وزارة التجارة بجدة شنت حملة مكبرة خلال الأيام الماضية على أحدي المخازن وقامت بمصادرة كميات كبيرة من الهواتف المحمولة المقلدة للماركات العالمية.