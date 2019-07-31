لصوص يسرقون 33 بندقية في أقل من 90 ثانية (فيديو)

تبحث الشرطة في مقاطعة جونسون عن 5 أشخاص مشتبه بهم زُعم أنهم سرقوا العشرات من الأسلحة من متجر.

ووفقا لموقع لايف ليك، قال عنصر التسليح في نيو وايتلاند: إن اللصوص أخذوا 33 بندقية في 90 ثانية، بعد أن اقتحموا المتجر وحطموا الباب.

أظهر مقطع الفيديو الذي وثقته كاميرا المراقبة، لحظة اقتحام اللصوص المكان، حيث قاموا بتحطيم الباب والزجاج وشاشات العرض وينفذون بأذرع مليئة بالأسلحة.

وتمكنوا من سرقة البنادق في ثوان معدودة وفروا هاربين من المكان على الفور، حيث تبحث الشرطة عن اللصوص الـ 5، لكنهم يعتقدون أنه قد يكون هناك مشتبه به سادس كان السائق.