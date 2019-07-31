شكرا لقرائتكم محاكمة عشرات المتظاهرين في هونغ كونغ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - هونغ كونغ - أ ف ب | منذ 18 دقيقة في 31 يوليو 2019 - اخر تحديث في 31 يوليو 2019 / 15:56

مثل عشرات المتظاهرين المؤيّدين للديموقراطية أمام القضاء في هونغ كونغ اليوم الأربعاء، بعد توجيه اتهامات لهم بالمشاركة في شغب.



وتشهد المستعمرة البريطانية السابقة أسوأ أزمة في تاريخها المعاصر، إثر تنظيم تظاهرات ضخمة، تخلّل بعضها عنف، منذ 7 أسابيع بعد إعداد الحكومة المحلية المؤيّدة لبكين، مشروع قانون يتيح تسليم الصين مطلوبين.

وتزامن الإعلان الثلثاء عن توجيه تهمة المشاركة في شغب، لـ 44 من الموقوفين، وهي جناية قد تصل عقوبتها إلى السجن 10 سنين، مع صدامات أخرى أمام مركز الشرطة في حي كواي شونغ، حيث جرت الاعتقالات.

Advertisements

وتحدى محتجون سوء الأحوال الجوية اليوم الأربعاء، وتجمّعوا أمام محكمة في شرق الجزيرة، مثل أمامها الموقوفون. وهتف المحتجون "أخلوا سبيلهم"، ورفعوا شعار "لا وجود لمشاغبين، وإنّما استبداد. لنستعد هونغ كونغ!".

وبدا معظم المحتجين هادئين جداً أثناء مثولهم أمام القاضي الذي وجّه إليهم الاتهام رسمياً، قبل إطلاقهم بكفالة.

ويلاحق المتظاهرون لدورهم المزعوم في صدامات عنيفة حصلت الأحد الماضي أمام مكتب الارتباط الصيني، الذي يمثّل بكين في هونغ كونغ.

واعتبرت منظمة العفو الدولية أن الاتهامات تستهدف ثني المتظاهرين الذين يريدون مواصلة النزول إلى الشارع. وقالت مديرة المنظمة في هونغ كونغ مان كي تام: "من خلال اللجوء إلى اتهامات مبهمة إلى هذا الحد، تريد سلطات هونغ كونغ توجيه تحذير إلى الذين يعتزمون المشاركة في تظاهرات مقبلة".