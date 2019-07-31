شكرا لقرائتكم عشرات القتلى المدنيين بتفجير في أفغانستان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - كابول - أ ف ب | منذ 48 دقيقة في 31 يوليو 2019 - اخر تحديث في 31 يوليو 2019 / 15:31

قُتل عشرات الأفغان، معظمهم نساء وأطفال، بتفجير قنبلة مزروعة على جانب الطريق، لدى مرور باص كانوا يستقلونه عرب البلاد.



وأعلن مسؤول محلي أن "قنبلة (وضعتها) طالبان انفجرت لدى مرور باص ركاب كان في رحلة على الطريق السريع بين قندهار وهرات". وأشار إلى "مقتل 28 شخصاً وجرح 10 آخرين"، مؤكداً أن جميع الضحايا مدنيون.

لكن ناطقاً باسم الرئاسة الأفغانية ذكر أن حصيلة التفجير بلغت 34 قتيلاً و17 جريحاً.

جاء ذلك بعدما أعدّت الأمم المتحدة تقريراً، أفاد بمقتل 1366 مدنياً وجرح 2446 آخرين في الأشهر الستة الأولى من العام 2019. ولفتت إلى تراجع نسبته 27 في المئة، مقارنة مع الأشهر الستة الأولى من العام 2018، علماً أن حوالى ثلث الضحايا المدنيين هم أطفال.