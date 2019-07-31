- 1/2
- 2/2
الخرطوم- سبوتنيك كما أشار إلى أن أي تباطؤ في إكمال الوثيقة الدستورية يشكل خطرا ليس فقط على السودان، وإنما للمنطقة الأفريقية كلها.
© REUTERS / UMIT BEKTAS
وأضاف "الحاجة إلى استكمال العمل بالدستور أصبحت أكثر إلحاحا في الوقت الراهن لأنه يخدم المصلحة الوطنية، وأي تباطؤ في إكمال الوثيقة الدستورية بشكل خطرا ليس للبلاد فقط، وبل للمنطقة الأفريقية".
وحول الخلافات في المفاوضات، قال اللباد إن "الخلافات بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير أصبحت محدودة جدا".
وأشار إلى أن "اجتماع اللجان الفنية بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير سينعقد مساء اليوم الأربعاء".
كانت هذه تفاصيل خبر الوسيط الأفريقي: الخلافات بين الأطراف السودانية حول الدستور أصبحت محدودة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.