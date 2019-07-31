"تحيا تونس" يرشح يوسف الشاهد للرئاسة

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ونقلت وكالة "تونس أفريقيا" عن أمين عام الحزب، سليم العزابي، القول إن رئيس الحكومة يرفض الخوض في الموضوع قبل نهاية فترة الحداد على رئيس الجمهورية الراحل الباجي قايد السبسي.
© REUTERS / AMMAR AWAD
ووارى جثمان الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي الثرى، ظهر السبت 27 يوليو/ تموز، حيث تم دفنه في مقبرة "الجلاز" بالعاصمة.
وتحركت الجنازة بقرطاج، في موكب مهيب تقدمه الرئيس المؤقت محمد الناصر، ورئيس الحكومة يوسف الشاهد، وأفراد عائلة الرئيس الراحل، والعديد من الشخصيات الوطنية بعد تأبينه من قبل العديد من الرؤساء والقادة العرب.
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