نتنياهو يصعد الأمر مع الفلسطينيين ويؤكد استمرار بناء المستوطنات إلى الأبد

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القدس - سبوتنيك. وقال نتنياهو، في كلمة ألقاها اليوم الأربعاء خلال افتتاح متنزه بالمجمع الاستيطاني غوش عتصيون جنوب بيت لحم بالضفة الغربية، إن "الأمر محسوم وقد انتهى النقاش حوله إلى غير رجعة والاستيطان سيستمر إلى الأبد".
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وتواصل الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة منذ حرب الخامس من يونيو/حزيران 1967 بناء المستوطنات على الأراضي العربية المحتلة.
وبلغ عدد المستوطنين اليهود في 2016، حوالي 407 آلاف في الضفة الغربية، و375 ألفا في القدس الشرقية، وتقدر الإحصائيات العدد في الجولان السوري بحوالي 20 ألف مستوطن.
وتنتقد الأطراف الدولية، ومن بينها الأمم المتحدة وروسيا والاتحاد الأوروبي، وجود المستوطنات على الأراضي المحتلة، وقيام إسرائيل بالتوسع المستمر فيها، وبناء بؤر استيطانية جديدة، باعتبارها عقبة في طريق السلام.
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