دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة خدمة Skype for Business Online في طريقها للنهاية و Teams ستكون البديل

تصل خدمة سكايب للأعمال من مايكروسوفت Skype for Business Online إلى نهايتها مع 31 يوليو 2021.

أعلنت مايكروسوفت على موقعها الرسمي نيتها إغلاق خدمة Skype for Business Online بشكل كامل بعد عامين من الآن، وذلك في 31 يوليو 2021. لتنهي بذلك الشركة الدعم للخدمة التي لن يستطيع الجمهور الوصول إليها في ذلك الوقت، بالرغم من أن المستخدمين الحاليين سيتمكنون من الوصول إليها وإضافة مستخدمين جدد مثلما جرت العادة مع فرق العمل.

لكن بالمقابل، فإن الشركة بدءًا من 1 سبتمبر 2019 ستقوم بتحويل جميع العملاء الجدد في Office 365 إلى خدمة Teams.

ويعود السبب الرئيسي في ذلك كون خدمة Teams أصبحت العنصر الأساسي في التواصل وإدارة المهام والأعمال بين مستخدمي الشركة وخدمتها السحابية، حيث قامت بنقل الكثير من أعضاء فريق العمل إلى الخدمة من Skype for Business Online. وبطبيعة الحال، لن يكون أي مستخدم جديد قادرًا على الاختيار بين الخدمتين حيث سيكون الخيار الوحيد هو Teams.

وستقوم مايكروسوفت بإضافة المزيد من الخيارات إلى Teams لمساعدة المستخدمين على إدارة أعمالهم ومهامهم بشكل أفضل ووقت أسرع.

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وهذه الخيارات هي:

Dynamic 911: وهي ميزة لنظام محادثات الهاتف Microsoft Teams Phone System للمساعدة في الوصول لمكان المستخدم بشكل أسرع.

فترة احتجاز أقصر: بحيث تقوم الميزة على حذف البيانات نهائيًا عند إعطاء الأمر دون الحاجة لبقائها يوم كحد أدنى.

Teams and Skype Consumer Interop: وهي ميزة تسمح لمستخدمي سكايب وTeams التواصل معًا باستخدام نفس خاصية المحادثات.

مراكل التواصل وتسجيل البيانات: تعمل مايكروسوفت مع عدة شركاء موثوقين لإضافة ودمج مراكز التواصل وحلول تسجيل المحادثات للحماية لمستخدمي Teams.

يُشار أن خدمة Teams وصلت إلى أكثر من 13 مليون مستخدم نشط يوميًا، كما أنها تمثل مكانًا لأكثر من 500 ألف شركة لإدارة الأعمال.

المصدر:

Microsoft

التدوينة خدمة Skype for Business Online في طريقها للنهاية و Teams ستكون البديل ظهرت أولاً على عالم التقنية.