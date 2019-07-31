دبي - بواسطة محمد فارس © القيادي إنفوجرافيك: أهم مشاريع ناسا الفضائية منذ تأسيسها وحتى الآن

احتفلت وكالة الفضاء الأمريكية ناسا NASA مؤخرًا بمرور 61 عامًا على تأسيسها، شهدت خلالها مسيرة حافلة بالعديد من الإنجازات المتنوعة والاكتشافات المدهشة.

محطة الفضاء الدولية تفتح أبوابها للسياح قريبًا alqiyady 1 محطة الفضاء الدولية تفتح أبوابها للسياح قريبًا

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فالوكالة التي أنشئت عام 1957 بتمويل سنوي قُدر بنحو 16 مليار دولار، خاضت بها الولايات المتحدة الأمريكية سباقًا فضائيًا أمام منافستها العظمى آنذاك، الاتحاد السوفييتي، قبل أن تنجح في التربع على قائمة أشهر وأهم وكالات الفضاء في العالم.

وعلى مدار تاريخها الطويل الممتد لما يقرب من 6 عقود، أطلقت وكالة ناسا العديد من المشاريع الفضائية المهمة، يمكنكم التعرف على أهمها في الإنفوجرافيك التالية:

© alqiyady إنفوجرافيك: أهم مشاريع ناسا الفضائية منذ تأسيسها وحتى الآنالمزيد:

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