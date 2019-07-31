دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع هاتف Galaxy M20s يأتي قريباً من سامسونج بقدرة 6000 mAh في البطارية ظهر على التقنية بلا حدود.

هاتف Galaxy M20s هو أحدث الإصدارات المرتقب الإعلان عنها من العملاق الكوري، والذي يأتي قريباً ببطارية تصل إلى قدرة 6000 mAh.

تخطط شركة سامسونج لإطلاق ترقية جديدة لهاتفها الحالي M20 لاحقاً هذا العام، وفي تفاصيل جديدة ظهرت حول الهاتف اليوم أشير إلى أن الإصدار الجديد الذي ينطلق لاحقاً بعنوان Galaxy M20s يأتي بأعلى قدرة للبطارية تصل إلى سعة 6000 mAh، وهي سعة أعلى من M20 بقدرة 1000 mAh حيث جاء الإصدار السابق بقدرة 5000 mAh.

ويأتي هاتف M20s في التسريبات بنموذج رقم SM-M207، كما تأتي البطارية برقم EB-BM207ABY في التسريبات بسعة مقدرة 5830 mAh أي ما يعادل سعة 6000 mAh على أرض الواقع.

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وتشير التوقعات إلى أن سامسونج لن تطلق هاتف Galaxy M20s في كافة الأسواق، حيث توفر هاتف Galaxy M20 في بعض الأسواق الناشئة مثل البرازيل، كما تشير التوقعات إلى أن هاتف Galaxy M20s سيتوفر في السوق الهندي أيضاً.

المصدر

هذا الموضوع هاتف Galaxy M20s يأتي قريباً من سامسونج بقدرة 6000 mAh في البطارية ظهر على التقنية بلا حدود.