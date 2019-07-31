شكرا لقرائتكم خبر عن القوات العسكرية اليمنية تفكك لغما بحريا حوثيا بسواحل البحر الأحمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمكنت قوات التشكيل البحرى التابعة للمنطقة العسكرية فى الجيش اليمنى اليوم الأربعاء، من إتلاف لغم بحرى حوثى فى سواحل البحر الأحمر، غربى محافظة حجة. وقال مصدر عسكرى فى التشكيل البحرى - وفقا لما أوردته قناة (العربية الحدث) الإخبارية - إن دورية تابعة للتشكيل عثرت على لغم بحرى زرعه الحوثيون، بالقرب من ميناء بحيص التابع لمديرية عبس. Advertisements وكان التشكيل البحرى أعلن - الأسبوع الماضى - أسر ثلاثة من العناصر البحرية الحوثية فى تلك السواحل بكمين محكم وإحراق قاربهم، أثناء عملية استطلاعية لتلك العناصر لتفخيخ المياه وزراعة الألغام. وتقوم فرق التشكيل البحرى فى المنطقة الخامسة بعمليات مسح دورية للمياه الدولية وسواحل ميدى وعبس، لتأمينها والتأكد من خلوها من مخاطر الألغام، التى تمثل تهديدا كبيرا للصيادين وحركة السفن فى خطوط الملاحة الدولية فى البحر الأحمر.

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