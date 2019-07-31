الوسيط الأفريقى فى السودان يدعو لإقامة مجلس سيادى أغلبه من المدنيين

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال محمد حسن ولد لبات، الوسيط الأفريقى فى السودان، أنه ندعو إلى إقامة مجلس سيادى فى السودان أغلبهم من المدنيين، مطالبا بضرورة إجراء تحقيق عاجل ومحاكمة المسئولين عن أحداث مقتل الطلاب فى "الأبيض".
وأضاف حسن ولد لبات خلال كلمته فى مؤتمر صحفى فى العاصمة السودانية الخرطوم، أن الاتفاق بين قوى الحرية والتغيير سيساعد على مواجهة الظروف الاقتصادية التى تواجه السودان، موضحا أنه يجب ألا يكون هناك أى محاولة لإبطاء الانتقال السياسى فى السودان والتوقيع على الوثيقة الدستورية، نظرا لاضراره على مستوى الداخل السودانى والمستوى الإقليمى والدولى.
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