تنظيم داعش يعلن مسئوليته عن سقوط عشرات الجنود النيجيريين بين قتيل وجريح

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن تنظيم داعش مسئوليته عن سقوط أكثر من 40 جنديا بين قتيل وجريح فى هجومين منفصلين أمس الثلاثاء بولاية بورنو فى شمال شرق نيجيريا. وقال سكان محليون ومصادر عسكرية لرويترز إن اشتباكات وقعت بين مقاتلين وجنود فى الولاية يومي الاثنين والثلاثاء. ولم يرد متحدث باسم الجيش على مكالمات هاتفية لطلب تعليق.

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