شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس حكومة تونس: لا أفكر فى الترشح للرئاسة.. ورئيس البرلمان بالإنابة: وترشحى وارد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكّد رئيس الحكومة التونسى يوسف الشاهد، في تصريح لشبكة "موزاييك" على هامش إشرافه على الملتقى السنوي للتونسيين بالخارج، أنّه ''لا يفكّر حاليا في الترشح للانتخابات الرئاسية''.

من جانبه، أكّد رئيس مجلس نواب الشعب التونسى، بالنيابة عبد الفتاح مورو فى برنامج أحلى صباح، أنّه لم يترشّح للانتخابات التشريعية، فى حين أنّ ترشّحه للرئاسة وارد، حسب تعبيره.

وتوفى السبسي البالغ من العمر 92 عاما، بعد وعكة صحية نقل على إثرها إلى المستشفى العسكرى بالعاصمة تونس. ودفن فى مقبرة عائلته في وسط العاصمة تونس.

وكان آلاف التونسيين قد احتشدوا خارج المستشفى العسكرى، أثناء نقل جثمان السبسى إلى القصر الرئاسي في ضاحية قرطاج، وكذلك فى الجنازة الوطنية.