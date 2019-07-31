شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. مجلس النواب التونسى يخصص جلسة عامة لتأبين "السبسى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خصص مجلس نواب الشعب التونسى، اليوم، جلسة عامة لتأبين رئيس الجمهورية الراحل الباجى قايد السبسى الذى وافته المنية الخميس الماضي 25 يوليو 2019.

واستهل رئيس مجلس نواب الشعب بالنيابة عبد الفتاح مورو الجلسة بتلاوة الفاتحة بحضور عدد من النواب.

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وتوفى السبسى البالغ من العمر 92 عاما، بعد وعكة صحية نقل على إثرها إلى المستشفى العسكرى بالعاصمة تونس. ودفن فى مقبرة عائلته فى وسط العاصمة تونس.

وكان الآلاف التونسيين قد احتشدوا خارج المستشفى العسكرى، أثناء نقل جثمان السبسى إلى القصر الرئاسى فى ضاحية قرطاج، وكذلك ف الجنازة الوطنية.