شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف شيحة يشيد بجهود الحكومة السعودية لخدمة الحجاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أشاد أشرف شيحة "عضو اللجنة المصرية العليا للحج والعمرة" بالجهود التى تبذلها الحكومة السعودية، لخدمة الحجاج وأداء مناسكهم بكل يسر وسهولة.

وأكد "شيحة" فى تصريح لوكالة الأنباء السعودية، إن "جهود السعودية مستمرة فى التجديد والتطوير لتحسين كفاءة الخدمات التى تقدم للمعتمرين والحجاج، مشيرا، إلى أن هذه الخدمات تكون ملحوظة نهاية كل موسم.

ونوه "شيحة"، بالتطور الكبير الذى تشهده المشاعر المقدسة فى منى وعرفات، ومشروعات التوسعة فى الحرمين الشريفين، إضافة إلى قطار الحرمين والطرق والكبارى والخطط الأمنية والمرورية للمحافظة على سلامة الحجيج.

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وأشاد "شيحة"، بنظام التأشيرة الإلكترونية التى يتم الحصول عليها بدون أى قيود أو عقبات، ووفقا لقواعد إلكترونية حديثة ومتطورة أسهمت فى التيسير على الحجاج، واصفا هذا النظام بالإنجاز الكبير الذى يضاف إلى انجازاتها ومجهوداتها فى خدمة الحجاج.

وثمن مبادرة "طريق مكة" التى دشنتها السعودية مؤخرا فى عدد من الدول الإسلامية بهدف الإرتقاء بخدمات الحجاج، وتسهيل أدائهم لفريضة الحج، وتؤكد على الثقة الكبيرة التى تتحلى بها الأجهزة الأمنية وكذلك الثقة فى المنظومة التقنية المستخدمة.

ودعا عضو اللجنة المصرية العليا للحج والعمرة، الدول إلى توعية مواطنيها من الحجاج والمعتمرين، بإتباع التعليمات والإرشادات التى وضعتها حكومة المملكة من أجل التيسير لأداء مناسك الحج.