شكرا لقرائتكم خبر عن أبو ردينة: من حق شعبنا الفلسطينى البناء على كامل أراضيه المحتلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الناطق الرسمى باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة ، إن كل الاستيطان الإسرائيلى على أراضى دولة فلسطين المحتلة غير شرعى، ومصيره إلى الزوال بزوال الاحتلال الإسرائيلى.

وأضاف أبو ردينة فى معرض رده على قرار الحكومة الإسرائيلية بإعطاء ترخيص لبناء 700 وحدة سكنية للفلسطينيين و6000 وحدة استيطانية في الضفة الغربية، أن من حق الشعب الفلسطيني البناء على كامل أراضيه المحتلة عام 1967 دون الحاجة لترخيص من أحد ، ولن نعطي أية شرعية لبناء أي حجر استيطاني على أرضنا الفلسطينية .

وتابع أبو ردينة ، لن نقايض حقوقنا التي كفلتها قرارات الشرعية الدولية ، والتي نصت جميعها، وخاصة القرار الأممي رقم (2334) بعدم شرعية الاستيطان على أراضي دولة فلسطين، بما فيها القدس الشرقية.

وختم الناطق الرسمي تصريحه بالقول، سيبقى الشعب الفلسطيني صامدا على أرضه ، ولن يقبل المساومة على ثوابته الوطنية، وفي مقدمتها القدس ومقدساتها، وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة على كامل ترابه الوطني.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أبو ردينة: من حق شعبنا الفلسطينى البناء على كامل أراضيه المحتلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.