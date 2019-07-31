السودان.. تأجيل أولى جلسات محاكمة البشير لـ"دواع أمنية"

الخرطوم / الخليج 365

أجلت محكمة سودانية، الأربعاء، أولى جلسات محاكمة الرئيس المعزول عمر البشير، لـ "دواعٍ أمنية".

جاء ذلك في تصريحات إعلامية لممثل هيئة الدفاع، أحمد إبراهيم الطاهر، تابعها مراسل الخليج 365.

وأوضح الطاهر، أنه كان من المفترض أن تكون الجلسة الأولى "إجرائية" بحضور هيئة الدفاع والاتهام، إلا أن القاضي أخبر الجميع بأنه "لم يتم استدعاء المتهم عمر البشير، بسبب دواع أمنية، لذلك تم تأجيل الجلسة".

وأضاف: "نؤكد أن قضية البشير هي قضية عدلية، وهي ليس فيها جانب سياسي، ونثق في براءته".

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ولم يذكر المصدر الموعد الجديد للجلسة بعد التأجيل.

ويحاكم البشير في تهم تتعلق بالفساد وحيازة النقد الأجنبي و"الثراء الحرام"، على خلفية العثور على مبالغ مالية كبيرة في منزله.

ومساء الإثنين سمحت السلطات السودانية للبشير بالخروج من مقر اعتقاله في سجن كوبر المركزي بالخرطوم للمشاركة في تشييع والدته.

وعزلت قيادة الجيش عمر البشير من الرئاسة في 11 نيسان/ أبريل الماضي، تحت وطأة احتجاجات شعبية بدأت أواخر العام الماضي، تنديدا بتردي الأوضاع الاقتصادية.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.