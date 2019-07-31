العراق يعيد افتتاح خط سكك حديد لنقل مشتقات نفط الشمال

العراق/ علي جواد/ الخليج 365

أعادت وزارة النقل العراقية، الأربعاء، افتتاح خط سكك حديد "بيجي" شمالي محافظة صلاح الدين (شمال) المخصصة لنقل المشتقات النفطية، بعد توقف دام 5 سنوات جراء تدميرها من قبل تنظيم "داعش" الإرهابي.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده وزير النقل العراقي عبد الله لعيبي، على هامش الافتتاح.

وقال لعيبي إن "الوزارة باشرت بتسيير قطارات لنقل المسافرين وكذلك المشتقات النفطية من محطة مصافي بيجي، التي تعتبر من أضخم المحطات في الشرق الأوسط، حيث أن المحطة الحالية ستنقل 500 متر مكعب من المشتقات النفطية يوميا".

وأوضح أن "الانجاز يتزامن مع خطوات كبيرة أخرى لربط الموانئ العراقية في أم قصر وخور الزبير (مدينتان بمحافظة البصرة/ جنوب) بشبكة سكك الحديد، لتسهيل عملية تصدير المشتقات النفطية من مصافي "بيجي" وصولا إلى مصافي الدورة، وانتهاءً بمحافظة البصرة الفيحاء حيث الموانئ النفطية".



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وأضاف الوزير أن "توجه الوزارة في المرحلة القادمة ينصب نحو إكمال خط سكك بيجي القيارة، ثم الموصل الحدباء".



وتوقفت حركة القطارات بين بغداد ومحافظات الأنبار وصلاح الدين والموصل (شمال)، منتصف عام 2014، بعد سيطرة "داعش" الارهابي على مساحات واسعة من المحافظات الشمالية والغربية.



واقتصرت حركة القطارات العراقية، خلال السنوات الخمس الماضية، على المحافظات الجنوبية.



ويمتلك العراق 12 قطارا فائق السرعة كان قد تسلمها عام 2015، ضمن عقد أبرمه مع شركة صينية بقيمة 138 مليون دولار، ضمن خطط تطوير سكك الحديد في العراق.

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