القضاء العراقي يقدم طلبا برفع الحصانة عن 21 برلمانيا

بغداد (العراق)/ عامر الحساني/ الخليج 365

أعلن مجلس القضاء الأعلى العراقي، الأربعاء، تقديمه طلبا لرئاسة مجلس النواب "البرلمان"، لرفع الحصانة عن 21 عضوا فيه.

وقال المجلس (يدير شؤون القضاء بالبلاد) في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه أرسل عبر رئاسة الادعاء العام الطلب برفع الحصانة عن 10 من أعضاء المجلس، عن تهم تتعلق بجرائم فساد إداري خلال فترة عملهم في مناصب تنفيذية.

وأضاف: "كما أُرسل طلب برفع الحصانة عن 11 نائب عن جرائم أخرى لا تتعلق بالفساد الإداري".

وأشار البيان أن مجلس القضاء الأعلى أجاب لجنة النزاهة في مجلس النواب بخصوص إرسال قائمة بالمطلوب رفع الحصانة عنه وتم ذلك.

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وأكد البيان، أن "مجلس القضاء الأعلى يراعي خصوصية الوضع السياسي والاجتماعي لأعضاء مجلس النواب المطلوب رفع الحصانة عنهم، ولاسيما أن موقفهم القانوني لا يزال في دور التحقيق أو المحاكمة ولم يتم إدانتهم بأحكام نهائية حتى يمكن التصريح بأسمائهم".

وأوضح المجلس في بيانه، أن هذا النهج سار عليه مجلس القضاء الأعلى بصورة عامة في عدم التصريح بمعلومات قد تسيء إلى شخص معين إلا بعد ثبوت هذه المعلومات بموجب إحكام قضائية باتة.

وذكر البيان أنه بإمكان من يرغب التأكد من صحة المخاطبات بخصوص طلبات رفع الحصانة مراجعة الجهات الإدارية المختصة في رئاسة مجلس النواب والتأكد من ذلك.

ولم يتضح على الفور موقف رئاسة البرلمان من الطلب، غير أن مجلس النواب يدخل في عطلة تشريعية مطلع أغسطس/آب المقبل.

والعراق واحد من بين أكثر دول العالم فسادًا، بموجب مؤشر منظمة الشفافية الدولية على مدى السنوات الماضية، وترد تقارير دولية على الدوام بهدر وإختلاس الأموال.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.