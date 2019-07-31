تونس.. القبض على شخص مشتبه بانتمائه لتنظيم إرهابي

تونس/ يسرى ونّاس/ الخليج 365

أعلن الدرك التونسي، الأربعاء، القبض على شخص يشتبه بانتمائه لتنظيم إرهابي، ومحكوم سلفا بالسجن لمدة 36 عاما في قضايا أخرى.

وفي تصريح للأناضول، قال المتحدث باسم الدرك، حسام الجبابلي، إنه "تم إلقاء القبض على شخص يشتبه بانتمائه لتنظيم إرهابي، محكوم بالسجن لمدة 36 عاما"، دون تحديد تاريخ القبض عليه.

وأضاف أن دوريّة مشتركة للدرك بمحافظة القيروان (وسط)، تمكّنت من القبض على شخص مطلوب من قبل الوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب التابعة للدرك بمنطقة العوينة بالعاصمة تونس، والمحكمة الابتدائية بتونس، بشبهة "الانضمام إلى تنظيم إرهابي".

وأفاد الجبابلي أنّ عمليّة إلقاء القبض على هذا الشخص المحكوم سلفا بالسجن لمدّة 36 عاما (دون تحديد التهمة المدان بها)، "كانت في إطار متابعة العناصر الصادرة بحقها أحكام بالسجن من أجل شبهة الانتماء إلى تنظيم إرهابي".

Advertisements

وأكّد أنه "تمّ اتخاذ الإجراءات القانونيّة في شأن هذا المشتبه به".

وبحسب الجبابلي، فإن المشتبه به يبلغ من العمر 36 عَاما، ويقطن في ولاية نابل (شرق)، وينحدر من منطقة حفّوز بمحافظة القيروان.

وتشد تونس، منذ مايو/ أيار 2011، أعمالا إرهابية تصاعدت منذ 2013، وراح ضحيتها عشرات الأمنيين والعسكريين والسياح الأجانب.

وتعطي حالة الطوارئ المفروضة بالبلاد، وزير الداخلية، صلاحيات استثنائية تشمل منع الاجتماعات، وحظر التجوال، وتفتيش المحلات ليلًا ونهارًا، ومراقبة الصحافة والمنشورات والبث الإذاعي والعروض السينمائية والمسرحية، دون وجوب الحصول على إذن مسبق من القضاء.

الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.