فلسطين تندد بمصادقة إسرائيل على بناء آلاف الوحدات الاستيطانية

رام الله/ قيس أبو سمرة/ الخليج 365-



نددت الرئاسة الفلسطينية، الأربعاء، بمصادقة إسرائيل، على مخطط، لبناء 6 آلاف وحدة استيطانية في الضفة الغربية.



وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة، نبيل أبو ردينة، إن "كل الاستيطان الإسرائيلي على أراضي دولة فلسطين المحتلة غير شرعي، ومصيره إلى الزوال بزوال الاحتلال".وقالت هيئة البث الإسرائيلية (رسمية) إن المصادقة على هذه الخطة جاءت قبيل وصول كبير مساعدي الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر إلى المنطقة، في جولة تشمل عددا من الدول العربية وإسرائيل.

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بالمقابل، صادق المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية (الكابينت)، الثلاثاء، على السماح للفلسطينيين ببناء 715 وحدة سكنية في المناطق المصنفة "ج" بالضفة، حسب "محطة الأخبار الإسرائيلية 13" (خاصة).

وأضاف "أبو ردينة" في بيان نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا"، إن من "حق الشعب الفلسطيني البناء على كامل أراضيه المحتلة عام 1967 دون الحاجة لترخيص من أحد، ولن نعطي أية شرعية لبناء أي حجر استيطاني على أرضنا الفلسطينية".

وتقول مؤسسات حقوقية فلسطينية وإسرائيلية ودولية، إن الحكومة الإسرائيلية تضيّق الخناق على البناء الفلسطيني في المنطقة "ج"، وتهدم الكثير من المباني الفلسطينية فيها بداعي عدم الترخيص.

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