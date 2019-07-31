إسرائيل تصادق على بناء 6 آلاف وحدة استيطانية في الضفة

القدس/عبد الرؤوف أرناؤوط/الخليج 365
صادق المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية (الكابينت) على مخطط لبناء 6 آلاف وحدة استيطانية إسرائيلية في الضفة الغربية.
بالمقابل، صادق "الكابينت"، الثلاثاء، على السماح للفلسطينيين ببناء 715 وحدة سكنية في المناطق المصنفة "ج" بالضفة، حسب "محطة الأخبار الإسرائيلية 13" (خاصة).
وتشكل المنطقة "ج" نحو 60% من مساحة الضفة الغربية وتخضع، بموجب الاتفاقات الانتقالية الفلسطينية-الإسرائيلية، للسيطرة الإسرائيلية الكاملة.
وقالت هيئة البث الإسرائيلية (رسمية) إن المصادقة على هذه الخطة جاءت قبيل وصول كبير مساعدي الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر إلى المنطقة في جولة تشمل عددا من الدول العربية وإسرائيل.
وتقول مؤسسات حقوقية فلسطينية وإسرائيلية ودولية إن الحكومة الإسرائيلية تضيق الخناق على البناء الفلسطيني في المنطقة "ج" وتهدم الكثير من المباني الفلسطينية فيها بداعي عدم الترخيص.
بالمقابل، تشهد المنطقة ذاتها طفرة استيطانية إسرائيلية تتمثل بالزيادة الكبيرة في البناء الاستيطاني خلال السنوات الماضية.
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