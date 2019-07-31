وصول 745,472 حاجاً إلى المدينة المنورة

الخليج - واس

بلغ إجمالي عدد الحجاج الذين وصلوا إلى المدينة المنورة حتى يوم أمس 745,472 حاجاً، وفقاً للإحصائية اليومية لحركة قدوم ومغادرة الحجاج التي تصدرها لجنة الحج والزيارة بمنطقة المدينة المنورة.

وبينت الإحصائية أن 547,301 حاج غادروا المدينة المنورة متوجهين إلى المشاعر المقدسة خلال الفترة الماضية من موسم حج هذا العام, في حين بلغ إجمالي الحجاج المتبقين في المدينة المنورة أمس 198,132 حاجاً.

وأبرزت الإحصائية أن حجاج بنغلاديش أكثر نسبة حجاج تواجدا بالمدينة المنورة من الجنسيات الأخرى .