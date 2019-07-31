9 حالات تسمم من أسرة واحدة بسبب وجبة “بروست” في #بيشة

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صحيفة الخليج الالكترونية
تسببت وجبة دجاج “بروست” في نقل تسع حالات من أسرة واحدة إلى المستشفى، وتناول المصابون الوجبة من أحد المطاعم ،قبل أن يصابوا بحالات من القيء والإسهال وآلام البطن الحادة ، لتستقبلهم مستشفى الملك عبد الله بمحافظة بيشة أمس الثلاثاء .
وبعد إجراء الفحوصات الطبية اتضح أن جميع أفراد الأسرة مصابون بالتسمم الغذائي بسبب تناولهم وجبة “البروست “، ليتم تنويمهم جميعا في المستشفى لاستكمال العلاج.
وأفاد المتحدث الرسمي لصحة بيشة علي آل بخيتان أن فريق الطب الوقائي بصحة بيشة باشر الحالات فور وصولها لاستكمال إجراءات الاستقصاء الوبائي ، موضحاً أن جميع الحالات التي وصلت إلى المستشفى مصابة بالتسمم الغذائي نتيجة تناولهم وجبة بروست من أحد المطاعم بمحافظة بيشة.
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