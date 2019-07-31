القوات_الإسرائيلية تعتقل خمسة فلسطينيين من محافظة نابلس

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الخليج - واس
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، خمسة فلسطينيين من مدينة نابلس، بينهم أسرى محررون.
وأفادت مصادر محلية وأمنية في نابلس، أن قوات الاحتلال اقتحمت عدة أحياء بالمدينة فجرا، واعتقلت ثلاثة أسرى محررين وهم: ياسر مناع ومروان استيتية وفضل الكردي، فيما اعتقلت الشاب جهاد عورتاني على حاجز عسكري طيار على الطريق الواصل بين رام الله ونابلس.
وأضافت المصادر، أن قوات الاحتلال اقتحمت قرية بيت دجن شرقا، واعتقلت الشاب معاوية عفيف حنيني، عقب مداهمة منزل ذويه وتفتيشه.
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