وظائف متنوعة شاغرة لدى هيئة الرقابة النووية والإشعاعية

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صحيفة الخليج الالكترونية
دعت الملحقية الثقافية في المملكة المتحدة المتبعثين والمبتعثات المتخرجين والمتوقع تخرجهم في الفصل الدراسي الحالي، للتقديم على عدد من الوظائف المتنوعة الشاغرة، التي أعلنت هيئة الرقابة النووية والإشعاعية عن رغبتها في شغلها بمبتعثين ومبتعثات.
ولفتت الملحقية إلى أن التقديم على وظائف هيئة الرقابة النووية والإشعاعية المعلنة سيكون مفتوحا عبر البريد الإلكتروني[email protected] أو البريد الإلكتروني [email protected].
وتتضمن وظائف هيئة الرقابة النووية والإشعاعية المعلن عنها التخصصات التالية:
– Medical physics
– Health physics
– Nuclear engineering
– Radiological environmental protection
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