قوات_الاحتلال تعتقل أربعة فلسطينيين من محافظة طولكرم

الخليج - واس اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم ، أربعة شبان فلسطينيين بينهم أشقاء من طولكرم. =وذكر مكتب نادي الأسير في طولكرم، أن قوات الاحتلال اعتقلت الأخوة يوسف حلمي أبو خليل ، ومجاهد ، وليث ، من بلدة عتيل شمال طولكرم، فيما اعتقلت نشأت محمد مصطفى حمد ، من قرية شوفة جنوب شرق المحافظة، عقب مداهمة منازل ذويهم، وتفتيشها.

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