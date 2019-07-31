جدة.. ستينية تزن 170كم تستنجد بالدفاع المدني للصعود إلى شقتها

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صحيفة الخليج الالكترونية
استنجدت مواطنة تبلغ من العمر 60 عاماً، وتزن 170 كلم، بمحافظة جدة، بالدفاع المدني لتمكينها من الصعود إلى شقتها؛ بسبب زيادة وزنها.
وقال المركز الوطني للعمليات الأمنية (911)، من خلال حسابه على تويتر: “طلب مساعدة من ذوي مواطنة مريضة بالسمنة تبلغ من العمر 60 عامًا وتزن 170 كيلوغرامًا، وذلك للصعود إلى شقتها في محافظة جدة، بحي المروة”.
وأضاف المركز أنه تم تقديم الخدمة اللازمة لها من قبل الدفاع المدني.
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