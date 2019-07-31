شكرا لقرائتكم خبر عن ترحيب ورسالة رقيقة ..هكذا تعاملت «شرطة دبي» مع مواطن وقع في مخالفة مرورية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - متابعات:

وجّهت شرطة دبي رسالة لسائح سعودي رصده رادار ضبط السرعة وهو يقود مركبته بطريقة مخالفة لنظام السرعة المعمول به، إلا أنه عند تحرير المخالفة وجد رسالة رقيقة تخبره، بأن الغرض ليس مخالفته وإنما سلامته.

وبحسب صحيفة “البيان” الإماراتية أوردت شرطة دبي في رسالتها “عزيزي السائق لكونك ضيفاً على دولة الإمارات العربية المتحدة، وحيث إنك قدمت لزيارة مدينة دبي، فإن الشرطة يسرّها أن ترحّب بك أجمل ترحيب، متمنيةً لك ومَن معك طيب الإقامة”.

كما جاء في الرسالة “يؤسفنا بأن الرادار قد ضبطك مسرعاً، ومخالفاً لنظام السير، ورغم ذلك، فإننا لن نحرّر لك مخالفة، فنحن لا نهدف إلى غرامتك، ولكن هدفنا سلامتك”.

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وحظيت الرسالة بتفاعلٍ كبيرٍ عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وأشاد مستخدموها بالرسالة الرقيقة التي تدعو الجميع إلى الحفاظ على أرواحهم، مشيدين بالتعامل الراقي من شرطة دبي.

وأوضحت شرطة دبي، صورة البطاقة التي انتشرت بشكل كبير “ليست حديثة”، كما أنها تحمل شعار شرطة دبي القديم، وأن البطاقة المتداولة طُبقت قبل نحو 10 سنوات ضمن المبادرات الطريفة المستمرة التي تطلقها القيادة العامة لبثّ الفرح في نفوس الجمهور في الأعياد والمناسبات.