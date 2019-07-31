شكرا لقرائتكم خبر عن قرقاش: الإمارات مستعدة لدعم مبادرات أمن الملاحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتى أنور قرقاش، عن استعداد بلاده لدعم المبادرات الدولية لأمن الملاحة التى تحفظ أمن المنطقة، مؤكدا أنها تبعد شبح المواجهة.

وقال قرقاش على حسابه بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر" اليوم الأربعاء، إن "المبادرات الدولية بشأن أمن الملاحة حول مضيق هرمز إشارة صريحة من المجتمع الدولى تجاه محورية أمن الملاحة والطاقة فى منطقتنا للعالم".

وأضاف "نقف مع المبادرات التي تحفظ أمن المنطقة وتبعد شبح المواجهة عنها وندرك أن الاستقرار أداته الدبلوماسية واحترام السيادة وعدم التدخل.