شكرا لقرائتكم خبر عن استجابة لطلب الدفاع.. السودان تؤجل محاكمة البشير لـ17 أغسطس والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن القضاء السوادنى، يوم الأربعاء، تأجيل جلسة محاكمة الرئيس السابق، عمر البشير، للمرة الثانية، بسبب حالته النفسية عقب وفاة والدته، والظروف الأمنية فى البلاد.
ويأتى القرار استجابة لطلب تقدمت به هيئة الدفاع عن الرئيس المعزول لتأجيل جلسات المحاكمة من 15 أغسطس إلى 17 من الشهر نفسه، وهو ما وافقت عليه المحكمة.
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