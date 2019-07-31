شكرا لقرائتكم خبر عن استجابة لطلب الدفاع.. السودان تؤجل محاكمة البشير لـ17 أغسطس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن القضاء السوادنى، يوم الأربعاء، تأجيل جلسة محاكمة الرئيس السابق، عمر البشير، للمرة الثانية، بسبب حالته النفسية عقب وفاة والدته، والظروف الأمنية فى البلاد.

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ويأتى القرار استجابة لطلب تقدمت به هيئة الدفاع عن الرئيس المعزول لتأجيل جلسات المحاكمة من 15 أغسطس إلى 17 من الشهر نفسه، وهو ما وافقت عليه المحكمة.