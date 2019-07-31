شكرا لقرائتكم خبر عن اختلطت الدماء بالأشلاء.. اصطدام مركبة بقطيع من الأغنام بمكة (فيديو وصور) والان نبدء بالتفاصيل

جدة -

متابعة الخليج 365 - مكة المكرمة:

في مشهد مؤلم تناثرت فيه الأشلاء ، اصطدم صاحب مركبة بعدد من الأغنام صباح اليوم على طريق “عسفان – هدى الشام”، بمكة المكرمة.

وأسفر حادث التصادم عن دهس ونفوق عدد من الأغنام وإصابة أخريات، فيما تعرض قائد المركبة لإصابات وصفت بالبسيطة .

وفي التفاصيل فوجئ قائد المركبة بقطيع من الأغنام يعبر طريق عسفان – هدى الشام، ليقوم بدهس أعداد كبيرة من الأغنام بعد عدم تمكنه من السيطرة على مركبته، ونفقت عدد من الأغنام جراء الدهس فيما تعرضت مجموعة كبيرة لإصابات متفاوتة.

وتعرضت مقدمة السيارة لتلف بالغ جراء قوة التصادم لتعلق بها بعض الأغنام فيما تناثرت أشلاء البعض الآخر على طول الطريق مكان الحادث .

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