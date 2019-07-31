جهاز لوحي جديد للجرافيك من واكوم

أطلقت شركة "واكوم" اليابانية جهازاً لوحياً جديداً مخصصاً للغرافيك يحمل اسم "Cintiq 22"، بسعر 1700 دولار أمريكي. ويأتي الجهاز بشاشة 21.5 بوصة وبدقة وضوح 1920×1080 بيكسل مع تغطية نطاق الألوان NTSC بنسبة تصل إلى 72%، ويتيح الحامل المدمج إمكانية نصب الجهاز اللوحي بزوايا مختلفة. وتشتمل باقة التجهيزات التقنية للجهاز على منفذ HDMI و USB 2.0. وعند استعمال قلم الإدخال واكوم Pro Pen 2 فإنه يمكن التعرف على 8192 مستوى ضغط، ويتم شحن قلم الإدخال من خلال استخدام تقنية الرنين الكهرومغناطيسي.

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