غيغاسيت تطلق هاتفاً ذكياَ ببطارية كبيرة

أطلقت شركة "غيغاسيت" الألمانية هاتفها الذكي GS195 الجديد، الذي يمتاز ببطارية كبيرة سعة 4000 مللي أمبير ساعة تكفي للاستخدام على مدار اليوم بدون مشاكل. ويأتي الهاتف بشاشة قياس 6.18 بوصة وبدقة وضوح 2246×1080 بيكسل، ومعالج ثماني النواة بسرعة 1.6 غيغاهرتز، مع ذاكرة عشوائية سعة 2 غيغابايت، وذاكرة داخلية سعة 32 غيغابايت. ويشتمل الهاتف على كاميرا أمامية بدقة 8 ميغابيكسل لالتقاط صور السيلفي، بالإضافة إلى كاميرا خلفية أساسية بدقة 13 ميغابيكسل، مدعومة بمستشعر عمق بدقة 5 ميغابيكسل. ويمتاز الهاتف بماسح لبصمة الإصبع، ويعتمد على نظام التشغيل أندرويد 9 Pie، ويتوفر نظير سعر يبلغ 199 يورو.

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