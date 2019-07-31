شكرا لقرائتكم مناورات إيرانية – روسية في المحيط الهندي قريباً ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - طهران – أ ف ب | منذ 11 ساعة في 31 يوليو 2019 - اخر تحديث في 30 يوليو 2019 / 19:49

أعلنت طهران أنها وموسكو ستنفذان قريباً مناورات في المحيط الهندي، فيما طالبت الولايات المتحدة ألمانيا بالانضمام إلى قوة بحرية للمساعدة في "مواجهة العدوان الإيراني" في مضيق هرمز.



وقال قائد بحرية الجيش الإيراني الأميرال حسين خانزادي: "توصّلنا إلى اتفاق في شأن تنفيذ مناورات بحرية في منطقة المحيط الهندي، ونأمل بتنفيذها بحلول نهاية السنة" الإيرانية في 20 آذار (مارس) 2020.

وأضاف خلال زيارته موسكو: "ستبدأ قريباً اجتماعات التنسيق والتخطيط لهذه المناورات. عندما نتحدث عن المحيط الهندي، لعلّ الجزء المهم واللافت منه هو منطقة شمال هذا المحيط، وتتصل ببحر مكران ومضيق هرمز وكذلك بالخليج".

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في برلين، أعلنت ناطقة باسم السفارة الأميركية أن الولايات المتحدة "طلبت من ألمانيا رسمياً الانضمام إلى فرنسا والمملكة المتحدة، للمساعدة في ضمان أمن مضيق هرمز ومواجهة العدوان الإيراني". وأضافت: "أوضح أعضاء الحكومة الألمانية وجوب حماية حرية الملاحة، وسؤالنا مَن سيحميها"؟

ويُعتبر طلب واشنطن مثيراً للجدل في ألمانيا، إذ يخشى كثيرون من ساستها أن أيّ قوة بحرية، خصوصاً إذا قادتها الولايات المتحدة، يمكن أن تفاقم خطر نزاع يجرّ القوى الأوروبية إلى حرب.

ويأتي هذا الطلب بعدما أمرت بريطانيا بحريتها الأسبوع الماضي بمرافقة السفن التي ترفع علماً بريطانياً في هرمز، إثر احتجاز إيران سفينة بريطانية في المضيق.

وفي سياق التوتر في المنطقة، كتب الرئيس الأميركي دونالد ترامب على "تويتر": "تذكّروا أن الإيرانيين لم ينتصروا في أي حرب، لكنهم لم يخسروا في أي تفاوض!".