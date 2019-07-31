شكرا لقرائتكم ترامب يعتبر نفسه "الأقلّ عنصرية" في العالم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - واشنطن - أ ف ب | منذ 12 ساعة في 31 يوليو 2019 - اخر تحديث في 30 يوليو 2019 / 18:54

نفى الرئيس الأميركي دونالد ترامب اتهامات بالعنصرية، لرفضه التراجع في حرب كلامية يخوضها مع شخصيات يسارية ومن الأقلية السوداء.



وقال لصحافيين في البيت الأبيض: "أنا أقلّ شخص عنصري في أي مكان في العالم". وقال لصحافيين في البيت الأبيض: "أنا أقلّ شخص عنصري في أي مكان في العالم". جاء ذلك بعدما هاجم الرئيس الأميركي خلال الأسبوعين الماضيين، 4 نائبات ديموقراطيات يتحدّرن من أقليات، إضافة إلى نائب أسود من المدافعين عن الحقوق المدنية. وأثارت هجماته انتقادات بأنه يثير انقسامات عرقية، مع سعيه إلى حشد قاعدته ذات الغالبية البيضاء، قبل انتخابات الرئاسة المرتقبة العام المقبل.



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