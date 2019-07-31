شكرا لقرائتكم الحريري يعرض مع جنبلاط مستجدات حادثة قبرشمون والوضع الحكومي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - بيروت - "الحياة" | منذ 12 ساعة في 31 يوليو 2019 - اخر تحديث في 31 يوليو 2019 / 00:03

في إطار المساعي الجارية لمعالجة أزمة قبرشمون، واجتماع مجلس الوزراء، التقى رئيس الحكومة سعد الحريري مساء أمس (الثلثاء) في "بيت الوسط" رئيس الحزب "التقدمي الاشتراكي" النائب السابق وليد جنبلاط، يرافقه الوزيران أكرم شهيب ووائل ابو فاعور، في حضور الوزير السابق باسم السبع. وتناول اللقاء مجمل الأوضاع العامة وآخر المستجدات السياسية في البلاد. واستكمل البحث إلى مائدة عشاء أقامها الرئيس الحريري بالمناسبة.



واشارت "ام تي في" الى ان الحريري سأل رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري في لقائهما الأخير عن رأيه في شأن التصويت على المجلس العدلي في جلسة مجلس الوزراء، والأخير رأى "وجوب التشاور مع جنبلاط"

الى ذلك افيد ان المدير العام للأمن العام اللواء ​عباس ابراهيم​ الذي عاد مساء أمس الى بيروت، آتيا من ​الدوحة​، التقى رئيس "الحزب الديموقراطي اللبناني" النائب ​طلال أرسلان​ في خلدة، بعيدًا من الإعلام"، ثم توجّه إلى ​قصر بعبدا​، حيث التقى رئيس الجمهورية ​ميشال عون​، على أن يستكمل المشاورات الّتي يقوم بها، بلقاءات مع المعنيّين بقضية حادثة ​قبرشمون​".