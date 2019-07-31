شكرا لقرائتكم الصين تعلن إطلاق "معظم" معتقلي شينغيانغ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - بكين - أ ف ب | منذ 14 ساعة في 30 يوليو 2019 - اخر تحديث في 30 يوليو 2019 / 18:05

أعلن مسؤول صيني بارز إطلاق "معظم" المسلمين المسجونين في معسكرات لإعادة التأهيل في إقليم شينغيانغ شمال غربي البلاد، مشيراً إلى استفادتهم من فرص عمل.



ويتهم خبراء ومنظمات للدفاع عن حقوق الإنسان بكين بسجن حوالى مليون مسلم، ينتمي الجزء الأكبر منهم إلى إتنية الأويغور، في الإقليم الذي شهد قبل سنوات هجمات نُسبت إلى انفصاليين أو متشددين إسلاميين. وتنفي الصين هذا الرقم وتؤكد أن المعسكرات هي مراكز تأهيل مهني تستهدف مكافحة التطرف.

وقال رئيس الإقليم شهرات زكير، وهو أويغوري، إن المراكز كانت تعلّم 3 أمور: القانون واللغة الصينية و"المعنى الحقيقي للدين".

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أما نائبه ألكين تونياز، وهو أويغوري أيضاً، فذكر أن "معظم الأشخاص الذين تلقوا تدريباً عادوا" إلى منازلهم. وأضاف أن "معظمهم أنجزوا دروسهم وأمّنوا وظيفة"، معرباً عن ارتياحه لـ "فاعلية" هذه المعسكرات.

لكن سجناء سابقين لفتوا إلى أنهم سُجنوا لأسباب، مثل ارتداء الحجاب أو اللحية الطويلة. واعتبر رجل أعمال كازاخي أمضى نحو شهرين في مركز تأهيل، أن الهدف الوحيد لهذه المعسكرات هو استئصال المعتقدات الدينية للموجودين فيها، مضيفاً أنهم يُرغمون على إنشاد أغان وطنية كل صباح.

وأشاد زكير وتونياز بتقدّم اقتصادي تحقق في شينغيانغ، واستدركا أنه أُنجز نتيجة دعم مالي هائل. وقال زكير إن الحكومة المركزية حوّلت 1,610 بليون يوان (210 بليون يورو) إلى الإقليم، بين عامَي 2012 و2018.

لكن ديلكسات راكسيت، الناطق باسم "المؤتمر العالمي للأويغور"، لفت إلى أن "الصين تُظهر نجاحاً اقتصادياً، لإخفاء تمييز واستيعاب الاضطهادات الكبرى التي يتعرّض لها الأويغور".