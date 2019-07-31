شكرا لقرائتكم ولي عهد أبوظبي يبحث علاقات التعاون مع رئيس وزراء ماليزيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - كوالالمبور - «الحياة» | منذ 14 ساعة في 30 يوليو 2019 - اخر تحديث في 30 يوليو 2019 / 18:04

التقى ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الاماراتية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، الذي يزور ماليزيا حالياً اليوم (الثلثاء)، رئيس الوزراء الماليزي الدكتور مهاتير بن محمد .



واستعرض الشيخ محمد ورئيس الوزراء الماليزي خلال اللقاء الذي جرى في مقر رئاسة الوزراء الماليزية أوجه التعاون بين البلدين والفرص الواعدة لتطويره في ضوء الرؤى المشتركة لمستقبل علاقاتهما وحرصهما على الارتقاء بجوانب التعاون إلى آفاق أرحب بما يؤسس لمرحلة جديدة من العمل المشترك في مختلف المجالات الاقتصادية والثقافية والتعليمية بجانب الاستفادة من البيئة والمقومات الاستثمارية المتنوعة لتحقيق تطلعات البلدين في مواصلة التقدم والتنمية والازدهار، كما تبادلا وجهات النظر حول مجمل القضايا والمستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.