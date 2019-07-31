شكرا لقرائتكم السجن لمحام فلسطيني دين بـ "الإرهاب" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - القدس (المحتلة) - أ ف ب | منذ 15 ساعة في 30 يوليو 2019 - اخر تحديث في 30 يوليو 2019 / 17:13

حكمت محكمة عسكرية اسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، اليوم الثلثاء، على المحامي الفلسطيني طارق برغوث بالسجن 13 عاما ونصف عام بعد إدانته بتنفيذ "هجمات إرهابية خطيرة" برفقة من كان رئيس كتائب الاقصى زكريا الزبيدي.



واعتقل المحامي طارق برغوث في 27 شباط (فبراير) الماضي من منزله في رام الله في الضفة الغربية المحتلة، وكان يمثل معتقلين فلسطينيين أمام المحاكم الاسرائيلية.

وقالت المحامية ليئا تسيميل التي ترافعت عن المحامي طارق برغوث: "إن محكمة عوفر العسكرية في بيتونيا بالضفة الغربية قضت بسجن طارق برغوث 13 عاما ونصف عام مع النفاذ، إضافة الى سنوات أخرى مع وقف التنفيذ، وبدفع غرامة تقدر بعشرة آلاف شاقل نحو (2850 دولارا)".

وإلى جانب برغوث، اعتقلت القوات الإسرائيلية في شباط (فبراير) أيضا زكريا الزبيدي الذي قاد كتائب شهداء الاقصى الجناح العسكري لحركة فتح في الانتفاضة الثانية.

والاثنان اتهما بإطلاق النار بين تشرين الثاني (نوفمبر) وكانون الثاني (يناير) على حافلات اسرائيلية في منطقة رام الله في الضفة المحتلة.

Advertisements

وكان الزبيدي استفاد من عفو أخرجه من السجن عام 2007 بعد مفاوضات مع السلطة الفلسطينية وتعهده بعدم القيام بنشاطات جديدة، وشغل منصبا في هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين.

وتابعت المحامية تسيميل أن المحامي برغوث "قال في إفادته أنه قرر أن يطلق النار بعدما شعر بالظلم الكبير الناتج عن طريقة تعاطي المحاكم الاسرائيلية مع الفلسطينيين، وبعدما رأى الشبان الفلسطينيين الصغار يقتلون على الحواجز ليقوم هو بتسلم جثثهم".

واضافت: "أن أول اطلاق نار نفذه طارق برغوث كان على حاجز الزيتونة شرق القدس الشرقية المحتلة حيث كان يتسلم جثث الشبان".

وتابعت تسيميل "أنه كان وحده عندما أطلق النار في المرة الأولى، وبعد ذلك رافقه الزبيدي من دون ان يشارك في إطلاق النار، وفي المرات الاخرى اطلق برغوث النار على حافلات للمستوطنين من بعيد دون إصابتهم، وذلك فقط ليقول أنهم لن يشعروا بالراحة والهدوء في الأراضي المحتلة".

وكان جهاز الأمن الداخلي "الشين بيت" أوضح في بيان صدر في أيار (مايو) الماضي، أن المتهمين "استخدما سيارة تابعة للسلطة الفلسطينية وأطلقا النار مرارا على حافلات مدنية".