شكرا لقرائتكم العراق: اختلاس 10 ملايين دولار من مخصصات نازحي الموصل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - بغداد - أ ف ب | منذ 16 ساعة في 30 يوليو 2019 - اخر تحديث في 30 يوليو 2019 / 17:12

كشفت هيئة النزاهة العراقية الثلثاء عملية اختلاس 11،3 مليار دينار (9،4 مليون دولار) من اموال مخصصة للنازحين في محافظة نينوى المعقل السابق لتنظيم "داعش"، من قبل المحافظ السابق الفار من العدالة.



وقال مسؤول في هيئة النزاهة إن الهيئة "ضبطت المستندات والصكوك التي تتضمن كيفية صرف المبلغ من موازنة وزارة الهجرة والمهجرين لإغاثة وإيواء نازحي محافظة نينوى".

واضاف المسؤول أن هذه المبالغ التي كان يفترض أن تصرف أيضا على تأهيل مستشفيين في المنطقة، "قام محافظ نينوى المقال نوفل العاكوب بسحبها وايداعها في اقليم كردستان".

واضاف: "ضبطنا وصولات صادرة عن المقاولين المُنفِّذين للمشاريع تشير لتسلُّمهم مبالغ من المحافظة (...) من دون اي أعمال تأهيل للمنشآت المعنية".

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وكانت هيئة النزاهة العراقية اعلنت في نيسان (ابريل) عن فقدان ما يقارب 60 مليون دولار من موازنة محافظة نينوى، اختلسها موظفون مقربون من المحافظ الملاحق قضائيا نوفل العاكوب قبل إقالته من منصبه عقب حادثة غرق عبارة في الموصل.

وبعد اقالته ظهر العديد من ملفات الفساد التي تدينه باختلاس مليارات الدنانير من اموال المحافظة التي تعرضت لدمار كبير خلال الحرب ضد الجهاديين.

وبرز اسم العاكوب مجددا بعد ان ادرجت واشنطن اسمه بين اربعة مسؤولين عراقيين ضمن قائمة العقوبات الاميركية تتهمهم بانتهاك حقوق الإنسان وممارسات تنطوي على فساد.

ورغم صدور مذكرات توقيف بحقه فإن العاكوب لا يزال فارا، ويجري مقابلات مع تلفزيونات محلية في مدن كردستان العراق، التي لا سلطة للقضاء العراقي عليها.