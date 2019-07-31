شكرا لقرائتكم ملكة بريطانيا على شكل قرصان في معرض كاريكاتوري إيراني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - طهران - أ ف ب | منذ 16 ساعة في 30 يوليو 2019 - اخر تحديث في 30 يوليو 2019 / 20:04

تحوّلت الملكة إليزابيث الثانية قرصاناً، بريشة رسّامي كاريكاتور إيرانيين تُعرض أعمالهم في طهران الآن، في انعكاس للأزمة الديبلوماسية بين الجانبين.



واحتجزت البحرية البريطانية ناقلة نفط إيرانية قبالة سواحل جبل طارق، للاشتباه في تهريبها نفطاً إلى سورية. وردّت طهران باحتجاز ناقلة نفط ترفع علماً بريطانياً، في مضيق هرمز.

وشكّل اتهام المرشد الإيراني علي خامنئي بريطانيا بـ "القرصنة"، مصدر إلهام لرسّامي كاريكاتور يعرضون أعمالهم في مركز ثقافي في طهران.

ويصوّر رسمٌ ملكة بريطانيا على شكل لصّة على وشك الوقوع في شرك، لدى محاولتها سحب سفينة نفط عليها كلمة "إيران".

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كذلك يصوّر رسم كاريكاتوري آخر الملكة على شكل قرصان، مع قبعة عليها رسم لجمجمة وببغاء على كتفها، إضافة إلى رجلين من خشب ومعقف مكان اليد.

ويظهر رسم الرئيس الأميركي دونالد ترامب يلامس رأس ثعلب يرتدي قميصاً عليه علم بريطاني، ويمسك بناقلة النفط الإيرانية بأنيابه.

ويعتبر المشرف على المعرض مسعود شجاعي طبطبائي أن هذا النشاط يشكّل "ردّ فعل على قرصنة بحرية فادحة متعارضة مع القوانين".

وأشار رضائي إلى أنه يشعر بأنه "أقوى" لدى رؤيته هذه الرسوم الكاريكاتورية، معتبراً أنها تُظهر أن "بريطانيا التي تتباهى بقوتها العسكرية، يمكن أن توضع عند حدها".

أما حسن شايي، وهو رجل أعمال إيراني، فيبدي "فخراً بأنه على رغم وضعها الحالي، لا تزال إيران صامدة في مواجهة القوى الكبرى".